Polis operasyonuyla Londra’da 24 modern köle kurtarıldı

Londra’da yapılan polis operasyonlarında insan kaçakçılığı suçuna karıştığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

Londra polisinin yurt dışından ajanslarla işbirliği yaptığı baskınlarda 13 kişi “modern köle” olarak tabir edilen ucuz işçi temin ettiği ve yasa dışı yollarla ülkeye kaçak göçmen taşıdığı gerekçesiyle tutuklanırken, 1 kişi de göçmenlik yasalarını ihlal etmekten dolayı gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında Londra’nın güneyinde bulunan 5 manikür-pedikür dükkanına da baskın düzenlendi. Polis bu baskınlarda düşük ücretlerle zor şartlar altında çalıştırıldığı belirlenen 24 kişiyi koruma altına aldı. Araların 5 çocuğun da bulunduğu işçiler polis eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Dedektif Başkomser Mark Rogers, operasyonlardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Bu sayede sömürülen bireyleri kurtardık, insan tacirlerini yakalayarak kamu güvenliğine katkıda bulunduk.” dedi. Rogers söz konusu operasyonlar için 5 ay süren bir takip süreci yaşandığını ve farklı milletlerden 150’yi aşkın polis ve memurun çalıştığını söyledi.