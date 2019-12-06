İngiltere iş piyasası belirsizlik sebebiyle güç kaybediyor

Politik belirsizlik İngiltere iş piyasasını iş alımına yönelik artışın on yılın en yavaş büyümesini kaydetmesi ve ücret baskısının artmasıyla yıkıma uğrattı.

KPMG ve Recruitment and Employment and Confederation (REC) tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre, yaklaşan genel seçim ve Brexit belirsizliği ortamında şirketlerin işe alım planlarını ertelediği ya da iptal ettiği ve insanların yeni bir işe girmek konusunda tereddütlü oldukları sonucuna vardı.

KPMG Başkan Yardımcısı James Stewart, “Açıkça görülüyor ki Brexit karmaşası ve yaklaşan genel seçimler öncesinde iş veren ve iş arayanlar bekle gör yaklaşımında” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık seçimlerini Brexit’i gerçekleştirmek ve belirsizliği noktalamak için bir şans olarak betimliyor.

Avrupa Birliği’nden ayrılmanın oylandığı 2016’dan bu yana direnen iş piyasası son aylarda önemli ölçüde momentum kaybı yaşadı.