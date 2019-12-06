İngiltere iş piyasası belirsizlik sebebiyle güç kaybediyor

7 hours önce
0 112 Bir dakikadan az

Politik belirsizlik İngiltere iş piyasasını iş alımına yönelik artışın on yılın en yavaş büyümesini kaydetmesi ve ücret baskısının artmasıyla yıkıma uğrattı.

KPMG ve Recruitment and Employment and Confederation (REC) tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre, yaklaşan genel seçim ve Brexit belirsizliği ortamında şirketlerin işe alım planlarını ertelediği ya da iptal ettiği ve insanların yeni bir işe girmek konusunda tereddütlü oldukları sonucuna vardı.

KPMG Başkan Yardımcısı James Stewart, “Açıkça görülüyor ki Brexit karmaşası ve yaklaşan genel seçimler öncesinde iş veren ve iş arayanlar bekle gör yaklaşımında” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık seçimlerini Brexit’i gerçekleştirmek ve belirsizliği noktalamak için bir şans olarak betimliyor.

Avrupa Birliği’nden ayrılmanın oylandığı  2016’dan bu yana direnen iş piyasası son aylarda önemli ölçüde momentum kaybı yaşadı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

40 mins önce
427

İngiltere’de çok sayıda kadın ve çocuğa tecavüz eden azılı suçlu şok etti

6 hours önce
143

Erken seçime bir hafta kaldı

8 hours önce
238

İngiltere’de Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi açıldı

2 days önce
614

6 kişinin serveti 13 milyon 200 bin kişinin servetine eşit

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin