Rus milyarderin İngiltere’de şüpheli ölümü

Surrey bölgesinde yaşayan Rus milyardere köpeğini gezdirdiği sırada araba çarptı. Rus milyarder, kaza sonrası komaya girdi, 5 gün sonra da hayatını kaybetti.

Olay sonrası Surrey yetkilileri 40’larında bir kişinin kaza sonucunda öldüğünü ancak kimliğini henüz doğrulanamayacağını belirtti. Polis ayrıca olaya karışan taraflardan herhangi birinin gözaltına da alınmadığını belirtti.

Bu durum şüphelerin artmasına neden olurken Rus medyası ve milyarderin dostları Obretetsky’nin kasıtlı olarak öldürüldüğünü iddia etti. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü açıklandı.

Rus milyarderin ölümü ise şüphe uyandıran ilk ölüm değil. Geçtiğimiz Mart ayında yine İngiltere’de Nikolai Glushkov adlı iş insanı da evinde ölü bulunmuştu.

Öte yandan Rus milyarder, İngiltere’de siyasi sığınmacı olarak yaşayan ve 2013’te evinde ölü bulunan Putin’in azılı karşıtlarından Boris Berezovski’nin de yakın arkadaşıydı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında da Almanya’nın Berlin kentindeki Tiergarten Parkı’nda bir adam yakın mesafeden iki kez vurulmuş halde bulunmuştu.

Alman polisinin incelemeleri sonrası şahsın Zelimkhan Khangoshvili adlı Gürcü vatandaşı olduğu belirtilmişti. Alman istihbaratı olayla ilgili Rusya’nın bağlantısından şüphelenmiş, Kremlin ise iddiaları şiddetle reddetmişti.