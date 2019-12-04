30 milyon poundluk tecavüz

PLAYBOY Alex King, kamera görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından 30 milyon poundluk köşkünde baygın haldeki Yulia Novichok’a tecavüz ettiğini kabul etti. King ve ortağı Anna Shapiro Rus ajanları tarafından zehirlendiğini iddia etmişti.

27 Temmuz 2007’de yaşanan olayın ardından Yulia Novichok, ünlü Rus playboy Alex King’in Londra Marylebone’da kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek şikayette bulundu.

O dönem tüm suçlamaları reddeden ünlü playboy, kendisine iftira atıldığını söylemişti. Aradan geçen zamanın ardından işlerini daha da büyüten Alex King, Rus ajanları olduğunu iddia ettiği kişiler tarafından 2018 yılından zehirlenerek öldürülmeye çalışıldı.

Emniyet güçleri Haziran 2016’da King’in adresine düzenledikleri baskında yüksek miktarda kokain dahil olmak üzere uyuşturucu haplar ele geçirilmişti.

Öte yandan King’in önceki ortağı olan ‘Lord’ Edward Davenport, Aralık 2018’de Park Lane’de düzenlediği seks ve uyuşturucu partisinde bir kişi hayatını kaybedince skandal büyümeye başladı.

Üst üste yaşananların ardından ortaya çıkan delillerle iyice köşeye sıkışan Alex King, Yulia Novichok’a tecavüz ettiğini kabul etti. King’in 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor.