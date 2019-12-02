Londra’daki sonik patlamaya Kraliyet Hava Kuvvetleri jeti sebep oldu

Londra’da pazar sabahı duyulan yüksek sesli patlamalara Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait jetlerin sebep olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı İngiltere hava sahasında bir uçağın sinyalinin kaybolması üzerine söz konusu jetlerin acil olarak havalandığını ve sabah 4:30 civarında ses duvarını aşarak gürültüye sebep olduğunu açıkladı. Typhoons tipi askeri jetin İngiltere’nin kuzeyindeki Lincolnshire bölgesinden havalandığı, sinyali kaybolan uçakla tekrar iletişim sağlanınca jetin tekrar geldiği yere iniş yaptığı ifade edildi.

İnternet güvenliğini izleyen sivil örgüt Netblocks başkanı Alp Toker, sinyali kaybolan uçağın Tel Aviv’den kalktığını ve Londra’nın merkezinden uçtuğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ülkeleri tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon jetleri saatte 2.390 km hıza kazar çıkabiliyor. Bu uçaklar ani manevra ve hızlanmalarda ses hızını geçerek (sonik) patlamalara neden oluyor. Airbus verilerine göre Typhoon jetleri yerden 8 saniyede gibi hızlı bir sürede havalanabilme özelliğine sahip. Uluslararası havacılık kurallarına göre kara üzerinde uçakların sonik patlama yapması yasak.