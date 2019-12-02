Johnson’dan 74 terör hükümlüsünün erken tahliye edildiği açıklaması

Başbakan Boris Johnson, ülkede 74 terör hükümlüsünün infaz yasaları gereği otomatik olarak erken tahliye edildiğini belirtti.

Johnson, BBC’de katıldığı programda Londra’da cuma günü 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan terör hükümlüsü Usman Khan’ın (28) erken tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Khan’ın serbest kalırken yararlandığı yasanın, İşçi Partisi hükümeti tarafından çıkarıldığını kaydeden Johnson, Muhafazakar Parti’nin iktidarda olduğu son 10 yılda neden yasayı değiştirmediğinin sorulması üzerine ise “Ben yeni bir başbakanım.” dedi.

Konuya farklı yaklaştıklarını söyleyen Johnson, “2003 ve 2008’de (otomatik serbest bırakmaya) karşı çıktım ve şimdi Başbakan olduğuma göre ciddi cinsel, şiddet içeren veya terör suçları işleyen kişilerin erken tahliye edilmemelerini sağlamak için adımlar atacağım.” diye konuştu.

Terör suçu işleyip erken tahliye edilenlerin sayısını 74 olarak açıklayan Johnson, Londra’daki saldırının hemen ardından konuyu gündemlerine aldıklarını ifade etti.

Saldırı

Usman Khan, cuma günü saat 14.00 sıralarında 5 kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Kurbanlardan ikisi, daha sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayı terör saldırısı olarak niteleyen polis, saldırının Khan’ın da davet edildiği mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin konferans sırasında başladığı ve daha sonra konferans salonunun hemen yanındaki Londra Köprüsü’nde devam ettiğini açıklamıştı.

Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da duyururken Khan’ın 2012’de Londra Menkul Kıymetler Borsası’na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken tahliye edildiği belirlenmişti.