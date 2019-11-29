Ölüm döşeğindeki Star Wars hayranına Disney’den ön gösterim

İngiltere’de ölüm döşeğinde olan bir hastanın son arzusu, 20 Aralık’ta vizyona girecek son Star Wars filmini küçük oğluyla daha önce izlemek oldu. Kaldığı bakım evinin Disney’e attığı tweet, yanıtsız kalmadı.

İngiltere’nin Waterlooville kasabasındaki Rowans bakımevi, Twitter hesabından yaptığı duyuruda bir hastası için yardıma ihtiyacı olduklarını aktardı.

Bakımevi mesajında, “Yardımcı olur musunuz? Star Wars’un büyük bir hayranı olan bir hastamız var ve maalesef zaman 20 Aralık’a kadar ondan yana olmayacak. Son arzusu Star Wars’un final filmi #RiseOfSkywalker’u küçük oğluyla beraber izlemek. Bunun gerçekleşmesine yardımcı olabileceğini bildiğiniz HERHANGİ biri varsa lütfen bunu onlarla paylaşın. Teşekkürler” dedi.

Bakım evinin attığı tweet kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı.

Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamil ve yönetmen JJ Abrams da bakımevinin bu talebine destek verdi.

Disney CEO’su Bob Iger ise önce bu dileği yerine getirmeye çalışacaklarını söyledi; ardından attığı tweetinde ise, “Şükran Günü’nde Disney olarak #TheRiseOfSkywalker’ı Rowans Bakımevi’ndeki bir hasta ve ailesi ile paylaşabileceğimizi söylemekten minnet duyuyoruz. Güç sizinle ve hepimizle olsun!” dedi.

Bakım evi, Iger’in mesajı üzerine ““Bay Iger, keşke hastaya, aileye ve bize ne ifade ettiğini özetleyecek sözlerimiz olsa. Disney’de konuştuğumuz herkes, bunun olmasını sağlamak için istekliydi. Teşekkür ederim. Şükran gününüz kutlu olsun, Güç seninle olsun” mesajını paylaştı.