İngiltere’de tüketici güveni 9 yılın en düşük seviyesinde

5 hours önce
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İngiltere’de GfK’nin Cuma günü açıkladığı Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi,  -14 düzeyinde kalmayı sürdürdü. Ekonomik beklentiler gelecek 12 ay için yükselse de, tasarruflar ve temel alımlar geriledi.

Manşet endeks, devam eden Brexit belirsizliğinin tüketiciler üzerinde baskı oluşturmasıyla dört yıldır sıfırın altındaki seyrini sürdürüyor.

Mali krizin ardından gerçekleşen ve Muhafazakar Parti’nin İşçi Partisi’nden iktidarı devraldığı 2010 seçimleri öncesinde ise endeks 16 seviyesindeydi.

GfK’da piyasa dinamiği müdürü Joe Staton, “ Brexit ve seçim belirsizliği karşısında tüketiciler açıkça ‘bekle ve gör’ modunda. Genel seçim potansiyel anlamda, bizi sıkıntılardan uzaklaştıracak bir  fırsat fakat bu sefer kesin bir sonuç çıkmalı. Belirsizlik kimsenin arkadaşı değildir” dedi.

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