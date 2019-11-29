London Bridge bıçaklı bir kişi polis tarafından vuruldu

Londra’nın merkezindeki London Bridge (Londra Köprüsü) polis tarafından kordon altına alındı.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Neil Basu, vurulan şüphelinin öldüğünü açıkladı.

Neil, şüphelinin üzerinde “sahte patlayıcı kemeri” olduğunu söyledi.

Basu yaşananlar için “terör vakası” dedi, Londra’da güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı ve Londralılardan bölgeden uzak durmalarını ve dikkatli olmalarını istedi.

Polisin kordon altına aldığı Londra Köprüsü’nde tren ve metro istasyonu kapatıldı.

Başbakan Johnson ve İçişleri Bakanı Patel polise teşekkür etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gelişmelerle ilgili olarak düzenli şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

Johnson, polise ve acil servise hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

UK Prime Minister ✔@10DowningStreet “I’m being kept updated on the incident at London Bridge and want to thank the police and all emergency services for their immediate response.” — Prime Minister Boris Johnson

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Londra Köprüsü’ndeki gelişmelerin kendisini kaygılandırdığını söyledi.

Patel, “Aklım bölgedeki insanlarda. Hızlı müdahalesinden ötürü polisimize minnettarım. Herkesten polisin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmesini istiyorum” dedi.

Sosyal meydayada yayımlanan bir videoda köprü üzerinde boğuşan iki kişi görülüyor. Polisin kişileri ayırmasının ardından bıçaklı olduğu düşünülen saldırgan polis tarafından sşlahla vurularak etkisiz hale getiriliyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise polisin bölgede incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Londra Köprüsü çevresindekilerden, emniyet güçlerinin talimatlarını yerine getirmeleri istendi.