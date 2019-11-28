27 yaşındaki adam 76 yaşındaki kadına tecavüz etti

Warwick’te 27 yaşındaki Glenroy Barnes isimli bir kişi, köpek gezdiren 76 yaşındaki adı açıklanmayan kadına ormanlık alanda tecavüz etti. Yaşlı kadını takip ettikten sonra zorla çukur bir alana götüren sapık, yaşlı kadını öldürmekle tehdit etti.

Duruşmada suçsuz olduğunu savunan sanık, soygun, şiddet ve tecavüzden suçlandı. Warwickshire’ın Rugby bölgesindeki bir köyde gerçekleşen olayda köpeğini gezdiren yaşlı kadın, yanına yaklaşan Barnes’tan önce kurtulmaya çalıştı. Genç adama direnemeyen kadın, sürüklenerek çukur bir alana götürüldü.

Ağlayarak genç adamdan bunu yapmamasını isteyen kadının önce ayağa kalktığı, Barnes’ın kimseye anlatmaması durumunda bir şey yapmayacağını söylediği ifade edildi. Ancak son anda tekrar karar değiştiren Barnes, saldırının ardından yaşlı kadına dehşeti yaşattı.

7 Şubat’ta gerçekleşen olay hakkında bilgi veren Savcı Siobhan Collins, yaşlı kadının yaşadığı dehşetin boyutlarının hayatından olmadığı kadar büyük olduğunu ifade etti. Kadının tecavüzün ardından öldürülme korkusu yaşadığını ve tehdit aldığını söyleyen savcı Collins, Barnes’ın olay yerinden kaçtığını söyledi.

Hıçkırıklar içerisinde köye doğru yürüyen kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirerek kadına yardım etti. Evine götürülen kadın daha sonra hastaneye götürülerek kontrolleri ve tedavisi yapıldı. Kurbanın tırnaklarından alınan DNA örneğinin Barnes ile eşleşmesinin ardından gözaltına alınan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barnes, davanın karar duruşmasında 12 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.