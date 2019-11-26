“İşçi Partisi’nde Yahudi düşmanlığına yer yok”

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, partisinde Yahudi düşmanlığına yer olmadığını söyledi. Corbyn bu konuda suçlu bulunan parti üyelerinin hızlı ve etkili bir şekilde cezalandırılarak ihraç edildiklerini belirtti. İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Sinagogu lideri Hahambaşı Ephraim Mirvis, İşçi Partisi’ni “Yahudi düşmanlığıyla yeterince mücadele etmemekle” suçlamıştı.

12 Aralık’ta yapılacak erken genel seçim öncesi bugün Londra’da İşçi Partisi’nin ırk ve inançla ilgili manifestosunu açıklayan Corbyn ise Yahudi düşmanlığı için “alçaklık” ifadesini kullandı.

İktidara gelmeleri halinde Yahudi düşmanlığına asla müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Corbyn, “Hiçbir toplum inancı, etnik kimliği ya da dili yüzünden risk altında olmayacak” dedi.

İşçi Partisi, ırk ve inançla ilgili manifestosunda ırkçılıkla ve Yahudi düşmanlığıyla etkin mücadele sözü veriyor.

Ayrıca partinin iktidara gelmesi halinde, “ibadet yerlerine saldırı” suçunun cezasının ağırlaştırılacağı belirtiliyor.

Hahambaşı Mirvis: İngiltere Yahudileri İşçi Partisi’nin kazanmasından endişe ediyor

İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Sinagogu lideri Hahambaşı Ephraim Mirvis ise bugün Times gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, partide “yukarının onayıyla gelen yeni bir zehrin kök saldığını” savunmuştu.

Ephraim Mirvis, seçmenlerden “vicdanlarına göre oy kullanmalarını” istemişti.

Mirvis, makalesinde “İngiltere Yahudilerinin çoğunun 12 Aralık seçimlerinde İşçi Partisi’nin zafer kazanması olasılığı karşısında endişe duyduğunu” da savunmuştu:

“İşçi Partisi yönetiminin Yahudi karşıtı ırkçılıkla mücadele yöntemi, gurur duyduğumuz İngiliz değerleriyle bağdaşmıyor. Partinin bu yaklaşımı Yahudi olan ya da olmayan nezih İşçi Partili üye ve milletvekillerini utandırıyor. Ben kimseye nasıl oy kullanacağını söyleyemem. Vicdanınıza göre karar verin.”

İşçi Partisi Yahudi Hareketi Başkanı Mike Katz, Mirvis’in açıklamalarına destek verdi ve partinin Yahudi karşıtlığıyla mücadelede başarısız olduğunu öne sürdü.

‘Yahudilere tehdit yok. Tehdit aşırı sağdan’

İşçi Partisi’nin Yahudi Sesi adlı grubun liderlerinden Jenny Manson ise “Hahambaşının bu müdahalesi karşısında dehşete düştüğünü” belirterek “İşçi Partisi’ndeki Yahudilere karşı bir tehdit yok. Tehdit aşırı sağdan” dedi.

İşçi Partisi 3 yıldan uzun süredir Yahudi karşıtlığıyla, parti lideri Jeremy Corbyn de bu eğilimlere ve Yahudi düşmanı partililere göz yummakla suçlanıyor.

İddialarla ilgili olarak Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu soruşturma başlatmış, İşçi Partili bazı Yahudi milletvekilleri partiden ayrılmıştı.

Jeremy Corbyn ise 2015’te İşçi Partisi’nin başına geçmişti.

Ana muhalefet partisi 2 yıl sonra yapılan genel seçimde oyunu yüzde 40’a çıkarmıştı.

İngiltere ve Galler’de 260-300 bin arası Yahudi yaşıyor. Bu Yahudilerin yarısı İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Sinagogu’nu da kapsayan Merkezi Ortodoks Denominasyonu’na bağlı.