İşlek yollara yakın yaşamak çocukların sağlığını etkileyebilir

Yapılan bir araştırma işlek yollardan dolayı hava kirliliğine maruz kalan çocukların akciğer büyümelerini, %14 oranına kadar engellenebileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma, anayolların 50 metre kadar yakınında yaşamanın, akciğer kanserine yakalanma riskini %10 oranında artırabileceğini de ortaya koydu.

İngiltere ve Polonya’da 13 şehrinde yapılan araştırmada, hava kirliliğinin kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği ve bronşite yakalanma riskini artırdığını ortaya çıkardı.

Yapılan kampanyalarda, Birleşik Krallık Hükümetini hava kirliliği ile mücadele etme çağrısı yapıldı.

King’s College London tarafından yazılan raporda, yüksek kirliliğe sahip bölgelerde yaşayan insanlarda 13 sağlık durumunu analiz etti ve bunları genel nüfusa göre karşılaştırdı. Ayrıca, araştırmada sadece hastaneye başvuru ve ölümlere değil, göğüs enfeksiyonları gibi semptomlara da odaklanıldı.

Araştırma, yol kenarındaki hava kirliliğinin çocuklarda akciğer gelişiminin büyümesini önlemesinin yaklaşık olarak Oxford’da %14, Londra’da %13, Birmingham’da %8, Liverpool’da %3, Nottingham’da ve Southampton’da %4 olduğunu ortaya koydu.

Kamu sağlığı krizi

Temiz Hava Fonu’nun (Clean Air Fund) kıdemli üyesi Dr. Rob Hughes, hava kirliliğinin insanları ve özellikle çocukları beşikten mezara kadar hasta ettiğini fakat çoğu zaman hava kirliliğinin görünmez olduğunu ifade etti. Ve şöyle devam etti:

“Bu etkileyici araştırma, Birleşik Krallık’taki insanları etkileyen bu halk sağlığı krizini görünür hale getiriyor ve tüm siyasi partilerin havamızı temizlemeye öncelik vermesi gereken aciliyeti gösteriyor.”

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) temiz hava hedefi ise, metreküp hava başına 40 µg / m3 – 40 mikrogram yıllık azot dioksit.