Pedofili olduğunu iddia ettiği üç kişiyi çekiçle öldürdü

28 yaşındaki Alexander Lewis-Ranwell, pedofili olduğunu düşündüğü 3 emekliyi ayrı adreslerde çekiçle hunharca katletti. Hayatını kaybeden şahısların ise böyle bir suçtan kayıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

Alexander Lewis-Ranwell, akıl hastalığı geçmişi olan bir adam olarak biliniyordu ancak olay gününe kadar kimseye zarar vermemişti.

10 Şubat günü Kuzey Devon’nun Croyde bölgesindeki evinden çıkan katilin yanında sadece sırt çantası ve içindeki çekiç vardı.

Güzel havada yürümeye başlayan adam bir süre sonra 80 yaşındaki Anthony Payne’in evinin önünde durdu.

Kapıda Payne’in pedofili olduğunu iddia eden bir not okudu. (Notu kendisinin yazdığı düşünülüyor.)

Ardından içeri girdi. Payne dışarı çıkmasını istediğinde ona çekiçle saldırdı. Zavallı adam kısa süre içerisinde can verdi.

Ardından hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkan Alexander Lewis-Ranwell, 2 saat kadar yürüdükten sonra başka bir evin önünde durdu.

O evde ikiz kardeşler Roger ve Dick Carter yaşıyordu. Alexander Lewis-Ranwell, kardeşlerin pedofili olduğunu düşünüyordu.

Ön kapıdan girmeye çalıştı ancak ikizlerden Carter, onu dışarıda bıraktı ve içeri girmesine izin vermedi.

Alexander Lewis-Ranwell daha sonra evin arkasına dolaştı. Bahçeden bir kürek aldı ve arka kapıdan zorla içeri girdi.

Çekiçle sersemlettikten sonra iki kardeşe kürekle saldırdı ve vahşice katletti. Ölümüne dövülen kardeşler bir süre sonra can verdi.

Saldırıların ardından Alexander Lewis-Ranwell şehir merkezindeki eski bir kalenin yanında yatmadan önce Exeter’deki pubları ziyaret etti.

11 Şubat pazartesi günü sabah saatlerinde Rougemont’a gitti ve burada bir gece bekçisine saldırdı. Öldürmeyi başaramadı ve adam polise haber verdi.

Alexander Lewis-Ranwell kısa süre içerisinde yakalandı. Diğer cinayetleri de işlediği anlaşılan şizofren adam tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mahkeme sürecinin başlamasıyla birlikte Alexander Lewis-Ranwell’ın daha önce paslı bir testere ile bir çiftçiye saldırdığı ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.

Alexander’ın akli dengesi yerinde olmamasından dolayı ceza-i yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı uzman doktorların vereceği son karara göre belli olacak.