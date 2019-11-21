16 yaşındaki neo-Nazi çocuk ‘terör saldırısı hazırlığı yapmaktan’ suçlu bulundu

İngiltere’nin kuzeydoğu şehri Durham’da 16 yaşındaki neo-Nazi bir çocuk, ‘kaçınılmaz ırk savaşları’ ve muhtemel saldırı hedefleriyle ilgili günlüğüne yazdıkları nedeniyle ‘terör saldırı hazırlığında olmaktan’ suçlu bulundu.

Çocuk, ‘gerilla savaşları’ için Durham’da tespit ettiği bazı bölgeleri el kitapçığı haline getirdi.

Manchester Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada erkek çocuğun kendisini ‘doğuştan sadist’ olarak tanımladığı belirtildi.

16 yaşındaki neo-Nazi, İngiltere’de ‘terör saldırısı hazırlığında olmakla’ suçlanan en genç zanlı oldu.

Mahkeme jürisi, yasal gerekçelerle ismi açıklanmayan çocuğu Ekim 2017’de bu yılın Mart ayında terör saldırısı planladığı hükmüne vardı.

Çocuk ayrıca ‘terörist yayınlar yaymak, terör bağlantılı makaleler bulundurmak ve terör saldırısında kullanılmak üzere belgeler bulundurmaktan’ da suçlu bulundu.

Saldırı ayrıntıları

Çocuğun hazırladığı el kitapçığında ‘saldırı yöntemleri’ ve publar, postaneler, okullar gibi ‘saldırılacak bölgeler’ hakkında ayrıntılar bulunduğu ifade edildi.

El kitapçığında bölgedeki sinagoglara molotofkokteyli saldırı düzenleme planları da olduğu belirtildi.

Neo-Nazi olduğunu reddeden çocuk, yalnızca internette ve günlüğünde ‘radikal bir karakter’ yarattığını söyledi.

İngiltere’nin kuzeydoğu bölgesinin Terörle Mücadele Birimi Başkanı Martin Snowden, “Bu ergenin benimsediği aşırı sağ görüşler ve nefret dili kaygı verici” dedi.

Tutuklu bulunan çocuk hakkındaki ceza 7 Ocak’ta açıklanacak.