Prens Andrew resmi görevinden çekildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew, hakkındaki cinsel içerikli suçlamalardan dolayı bresmi görevlerinden el çekti. Prens Andrew, cinsel suçtan hüküm giyen Amerikalı iş adamı Jeffrey Epstein ile arkadaşlığından dolayı bir süredir sert eleştirilerin hedefindeydi.

Prens Andrew’un bu adımı, yöneticisi olduğu İngiliz telekomunikasyon şirketi BT’nin kamuoyundaki rahatsızlığı gerekçe göstererek kendisiyle çalışmak istemediğini açıklamasının ardından geldi.

York Dükü yaptığı açıklamada son günlerde Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığının hem ailesine hem de destek vermekten gurur duyduğu kurumlara ve yardım derneklerine zarar vermeye başladığını farkettiğini belirtti. Prens ayrıca Amerikalı iş adamı Epstein’in kurbanlarına ve etkilenen diğer herkese karşı derin sempati duyduğunu da dile getirdi.

Cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein kimdir?

Resşit olmayan kızlardan oluşan uluslararası bir fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eski başkan Bill Clinton’un da bulunduğu politikacılar, ünlüler ve kraliyet mensuplarına yakınlığı ile biliniyordu.

Reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa yöneltmek suçundan 2008 yılında 18 ay hapis cezasına çarptırılan Epstein’in ismi cinsel suçlu olarak resmi kayıtlara geçti. Amerikalı iş adamı 6 Temmuz’da reşit olmayan kişileri Manhattan, New York, Palm Beach ve benzeri kentlerdeki evlerinde istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanmış; 10 Ağustos 2019’da hücresinde intihar etmişti. Ancak Epstein’in intihar ettiğine dair resmi açıklamalara rağmen, ölümünün şüpheli olduğuna dair iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Mülakattaki yanıtları tepki çekti

İngiltere Prensi Andrew, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye hakkındaki iddialarla ilgili geçtiğimiz hafta verdiği mülakatta Jeffrey Epstein ile “cinsel suçtan hükümlü” olmasına rağmen arkadaşlığını sürdürmesi ve bundan pişman olmadığı izlenimi vermesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Kendisi de reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanan prens, mülakatta olayın yaşandığı gece bir pizzacıda çocuklarıyla yemek yediğini söyleyerek iddiaları reddetmişti.