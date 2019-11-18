İngiliz Milletvekili adayı aşkı Tinder’da arıyor

Aşırı sağcı Nigel Farage’ın lideri olduğu Brexit Partisi üyesi Michelle Dewberry, aradığı aşkı Tinder uygulamasında arıyor. 12 Aralık’ta erken seçime gitmeye hazırlanan İngiltere’de, aşırı sağcı Brexit Partisi seçim hazırlıklarını sürdürürken, parti üyelerinden Michelle Dewberry’nin Tinder hesabı ile gündemde. Michelle Dewberry Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

12 Aralık’ta erken seçime gitmeye hazırlanan İngiltere’de, aşırı sağcı Nigel Farage’ın lideri olduğu Brexit Partisi seçim hazırlıklarını sürdürürken, parti üyelerinden Michelle Dewberry aşkı arıyor.

İngiltere’nin AB’den anlaşmasız olarak ayrılmasını savunan Brexit Partisi üyesi Michelle, dünya çapında en popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder’da sevgili arıyor. Uygulamanın dikkatli kullanıcıları, Michelle Dewberry’nin de uygulama üzerinde profil sahibi olduğunu fark etti.

Jeremy Corbyn’i destekleyenleri istemiyor

40 yaşındaki İngiliz politikacı ve iş insanının, profilinde verdiği bilgilere göre aşk hayatında da siyasette olduğu gibi sıkı politikaları var.

Michelle Dewberry kesinlikle Corbyn destekçileriyle görüşmek istemiyor. Dewberry, ayrıca tek eşliliğe inandığını ve dürüstlüğe önem verdiğini yazmış. Dewberry’nin, Jeremy Corbyn destekçilerinin yanı sıra şans vermeyi düşünmediği diğer insanlar arasında sigara içenler, aldatanlar, yalancılar ve budalalar yer alıyor.

Spontane olabilmek ve fazla düşünmeden karar alabilmek ise Michelle Dewberry için önemli bir artı. Michelle profiline, karşısındaki ani fikir ve tekliflerle geldiğinde kendisine “Evet” denmesinden hoşlandığını yazmış.

Milletvekili olabilmek için ikinci girişim

40 yaşındaki milletvekili adayı Dewberry, parlamentoda İşçi Partisi’nden koltuk çalabilmeyi umuyor. Aynı zamanda ünlü bir televizyon yıldızı da olan Dewberry, doğuğ büyüdüğü Hull’dan aday. Geçen ay 40’ıncı yaşını kutlayan Brexit yanlısı Dewberry’nin adı, geçtiğimiz hafta milletvekili adayı olarak açıklanmıştı.

Bu, BBC ekranlarına gelen Apprentice adlı reality şova katılıp yarışmayı kazanan Michelle’in milletvekili olmak için ikinci girişimi.

100 bin sterlinin sahibi olmuştu

Michelle, 32 yaşındaki sevgilisi Anthony ile yollarını ayırınca Tinder’a katılmış ancak daha sonra uygulamadan çıkmıştı.

Michelle Dewberry, The Apprentice adlı reality şova 2006 yılında katılıp kazanınca, Alan Sugar ile 100 bin sterlinlik bir iş kontratının da sahibi olmuş ve manşetlerde yer almıştı.

Seçim öncesi son ankette Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 36 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 25 ile İşçi Partisi takip ediyor.

Liberal Demokratlar yüzde 17 ile üçüncü, Michelle Dewberry’nin de üyesi olduğu Brexit Partisi yüzde 11 ile dördüncü sırada geliyor.