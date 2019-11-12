Kraliçe Windsor Sarayı’na temizlikçi arıyor

İNGİLİZ Kraliyeti, Windsor Sarayı’nda görev yapan ekibe katılmak üzere temizlikçi aradığını duyurdu. Temizlikçinin yıllık maaşı 14 bin 742 pound olacak. Buckingham Sarayı yeni bir ilan yayımlayarak, Windsor Sarayı’nda çalışacak bir temizlikçi aradıklarını duyurdu. Görevliden, sarayı temiz ve bakımlı tutmasının yanı sıra özel etkinliklere ve davetlere de yardımcı olması bekleniyor.

İlanda, çalışacak kişide ‘uyum ve birlik ruhu’ arandığına da özellikle vurgu yapıldı. Pazartesinden pazara kadar haftada 30 saat çalışmayı gerektiren bu görev için yılda 14 bin 742 pound ödeme yapılacak.

Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere kraliyet ailesinin pek çok üyesi, özellikle yaz aylarında yılın belirli haftalarını başkent Londra yakınlarındaki Windsor Sarayı’nda geçiriyor.