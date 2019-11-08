Johnson ve Corbyn 6 Aralık’ta karşı karşıya gelecek

1 day önce
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12 Aralık’ta yapılacak olan erken seçim öncesi Başbakan Boris Johnson ve İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn arasında 6 Aralık’ta tartışma programı  düzenlenecek.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin (Brexit) 31 Ocak’a ertelenmesinin ardından ülke genelinde erken seçim yapılması onaylanmış ve adaylar kampanyalarını duyurmaya başlamıştı.

Seçim süreci kapsamında, Johnson ve Corbyn’in seçimlerden altı gün önce 6 Aralık’ta karşı karşıya gelecekleri programa BBC’nin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Ayrıca 29 Kasım’da da 7 adayın katılacağı toplu bir programın yapılacağı duyuruldu.

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