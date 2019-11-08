Tarlada dedektörle eşinin alyansını ararken bulduğu şeyle gözyaşlarına boğuldu

Madeni paralar, uzman ekip tarafından resmi tanımlama ve değerlendirme için Ulster Müzesi’ne gönderildi. 84 jetonun tam olarak değerlenmesi birkaç ay alacaktır, ancak Paul diğer uzmanların kendisine tüm birikimin 100 bin pound değerinden daha değerli olabileceğini söyledi.