Tarlada dedektörle eşinin alyansını ararken bulduğu şeyle gözyaşlarına boğuldu

1 day önce
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Kuzey İrlanda’nın Ballycastle kentinde dedektörle kayıp alyans arayan arkadaşlar, 1500’lere dayanan 84 adet sikke bulduğunda şanslarına inanamadı.

44 yaşındaki mühendis Paul Raynard ve en iyi arkadaşı 52 yaşındaki Michael Gwynne, 29 Ekim’de kayıp bir alyansın peşine düştü.

Tarlada dedektörle eşinin alyansını ararken bulduğu şeyle gözyaşlarına boğuldu

 

Bir tarlada dedektörle arayışa başladılar. Kayıp alyanstan eser yoktu ama 1500’lere dayanan sikke bulduklarında gözlerine inanamadılar.

Tarlada dedektörle eşinin alyansını ararken bulduğu şeyle gözyaşlarına boğuldu

 

İki çocuk babası Paul, Michael’a dönerek,”Baksana burada milyonlarca var!” diye bağırdı.

Tarlada dedektörle eşinin alyansını ararken bulduğu şeyle gözyaşlarına boğuldu

 

Bir buçuk saat kadar geniş bir alanı aradıktan sonra, 84 adet sikke buldular.

Tarlada dedektörle eşinin alyansını ararken bulduğu şeyle gözyaşlarına boğuldu

 

Uzmanlar, İrlanda’da bulunabilecek yüz binlerce pound değerinde büyük bir keşif olabileceğini söyledi.

Tarlada dedektörle eşinin alyansını ararken bulduğu şeyle gözyaşlarına boğuldu

 

En eski madalyonlardan birinin 1512 tarihli ve VIII Henry’nin kral olduğu zamanlarda yapıldığı bildirildi.

Tarlada dedektörle eşinin alyansını ararken bulduğu şeyle gözyaşlarına boğuldu

 

Keighley, Yorkshire’dan Paul, “Michael’ı bulmak için yukarı ve aşağı zıpladım ve gözyaşları arasında tarladan aşağı koştum. “Çocukluğumdan beri bulmayı hayal ettiğim bir şey. İnanılmaz bir duyguydu. Piyango numaralarını kontrol etmek ve ikramiye vurduğunu anlamak gibi.

Tarlada dedektörle eşinin alyansını ararken bulduğu şeyle gözyaşlarına boğuldu

 

Madeni paralar, uzman ekip tarafından resmi tanımlama ve değerlendirme için Ulster Müzesi’ne gönderildi. 84 jetonun tam olarak değerlenmesi birkaç ay alacaktır, ancak Paul diğer uzmanların kendisine tüm birikimin 100 bin pound değerinden daha değerli olabileceğini söyledi.

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