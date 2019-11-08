Tarlada dedektörle eşinin alyansını ararken bulduğu şeyle gözyaşlarına boğuldu
Kuzey İrlanda’nın Ballycastle kentinde dedektörle kayıp alyans arayan arkadaşlar, 1500’lere dayanan 84 adet sikke bulduğunda şanslarına inanamadı.
44 yaşındaki mühendis Paul Raynard ve en iyi arkadaşı 52 yaşındaki Michael Gwynne, 29 Ekim’de kayıp bir alyansın peşine düştü.
Bir tarlada dedektörle arayışa başladılar. Kayıp alyanstan eser yoktu ama 1500’lere dayanan sikke bulduklarında gözlerine inanamadılar.
İki çocuk babası Paul, Michael’a dönerek,”Baksana burada milyonlarca var!” diye bağırdı.
Bir buçuk saat kadar geniş bir alanı aradıktan sonra, 84 adet sikke buldular.
Uzmanlar, İrlanda’da bulunabilecek yüz binlerce pound değerinde büyük bir keşif olabileceğini söyledi.
En eski madalyonlardan birinin 1512 tarihli ve VIII Henry’nin kral olduğu zamanlarda yapıldığı bildirildi.
Keighley, Yorkshire’dan Paul, “Michael’ı bulmak için yukarı ve aşağı zıpladım ve gözyaşları arasında tarladan aşağı koştum. “Çocukluğumdan beri bulmayı hayal ettiğim bir şey. İnanılmaz bir duyguydu. Piyango numaralarını kontrol etmek ve ikramiye vurduğunu anlamak gibi.
Madeni paralar, uzman ekip tarafından resmi tanımlama ve değerlendirme için Ulster Müzesi’ne gönderildi. 84 jetonun tam olarak değerlenmesi birkaç ay alacaktır, ancak Paul diğer uzmanların kendisine tüm birikimin 100 bin pound değerinden daha değerli olabileceğini söyledi.