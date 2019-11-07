Brexit sonrası Türkiye ile ilişkiler daha olumlu olur

Parlamentoda düzeni sağlamak için bağırması ile ünlü eski Avam Kamarası Başkanı John Bercow, Brexit’in ardından İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkinin daha olumlu olacağını söyledi.

TRT Haber’e konuşan Bercow, Türkiye-İngiltere ilişkilerini ve Brexit’i değerlendirdi.

Bercow, Brexit’in çözüm bulmasının zaman alacağını belirterek şöyle konuştu:

“Parlamentonun bölünmüş olması, ülkeyi yansıtan bir mesele. Kargaşa var, çünkü ele alınması gereken önemli konu henüz çözülmedi. Brexit’in çözüm bulması bir süre daha alacak. Seçim siyasetteki kilitlenmeyi kıralbilir ve Brexit ile yüzleşmeyi kolaylaştırabilir. Aynı seçim siyasetteki kilitlenmeyi çözemeyebilir.”

Bercow, Brexit sonrası Türkiye-İngiltere ilişkileri için umutlu olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Avrupa Birliği ile ticaret, dünyanın geri kalanı ile ticaret, güvenlik ve iş birliği gibi konular var. Bunlar çözülmek zorunda. Çok fazla tereddütte kalacağımızı sanmıyorum. Fakar bir sondaki 5 ya da 10 yıl sonra Brexit’i tartışmayacağız. Brexit sonrası Türkiye ile ilişkiler daha olumlu olur.”