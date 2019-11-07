Kraliçe yeni kıyafetlerinde gerçek kürk kullanmayacak

3 days önce
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Kraliçe 2. Elizabeth’in yeni kıyafetlerinde gerçek kürk kullanmayacağı duyuruldu.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Kraliçe için tasarlanan kıyafetlerde kullanılan kürkler sahte olacak.” ifadesine yer verildi.

Kararın eski giysileri kapsamadığı, “Kraliçe’nin gardırobundaki mevcut kıyafetleri giymeye devam edeceği” belirtildi.

Hayvan hakları savunucuları karardan memnun olduklarını açıklarken Kraliyetin diğer üyelerinden de aynı adımı atmasını istedi.

Uluslararası Hümanist Toplum Derneği Başkanı Claire Bass ise açıklamasında, Kraliçe’nin kararının İngiliz halkının görüşlerini yansıttığını belirterek, “İngiltere neredeyse yirmi yıl önce kürk için hayvan beslenmesini yasakladı, çünkü çok acımasızdı. Şimdi de işi bitirmek için kürk satışlarını yasaklamamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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