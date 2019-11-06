Mesut Özil’e saldıranlar suçlarını itiraf etti

4 hours önce
0 313 Bir dakikadan az
Ashley Smith ve Jordan Northover
Ashley Smith ve Jordan Northover

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac’a bıçaklı saldırı girişiminde bulunma suçundan yargılanan sanıklardan Jordan Northover, mahkemede suçunu itiraf etti.

Jordan Northover, Ashley Smith’le birlikte, iki futbolcunun kol saatlerini çalmak amacıyla bıçaklı saldırı girişiminde bulunduklarını söyledi.

Smith de daha önce mahkemede suçunu itiraf etmişti.

26 yaşındaki Northover ve 30 yaşındaki Smith’in cezaları henüz açıklanmadı.

Dava, İngiltere’nin başkenti Londra’da Harrow Kraliyet Mahkemesi’nde görülüyor.

Türk lokantasına sığınmıştı

25 Temmuz’da Jordan Northover ve Ashley Smith, motosikletle Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’nin de içinde bulunduğu otomobili takip etmiş, Kolasinac araçtan inerek maskeli ve bıçaklı saldırganları uzaklaştırmaya çalışmıştı.

Ashley Smith ve Jordan Northover

Mesut Özil ise bir Türk lokantasına sığınmıştı. Olay sonrası Özil ve Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal’in bu sezonki ilk lig maçında kadroya alınmamıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 days önce
1,909

White Hart Lane’de polise çarpan Aydın Altun cinayete teşebbüsle yargılanacak

1 week önce
207

Fransa’da camiye yönelik saldırı

3 weeks önce
3,749

Mesut Özil evini satışa çıkardı

2 October 2019
556

Colin Newell’dan Özil iddiası! Fenerbahçe gidecek…

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin