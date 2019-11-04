Süper zengin İngilizlerde seçim korkusu

Avrupa Birliği’nden ayrılığı (Brexit) yılan hikayesine dönen İngiltere 12 Aralık’ta erken genel seçime gidiyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin bu seçimlerde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’nin iktidara gelmesinden en çok korkanlar ise ülkenin zengin kesimi. Sebep ise zenginlerin ödediği vergilerin yükseltilmesi ihtimali.

Corbyn her fırsatta sosyal adalet mesajı veriyor. Son olarak “İngiltere’de 150 milyarder varken 14 milyon insan yoksulluk çekiyor. Adil bir toplumda milyarderler olmamalı, yoksulluk olmalı” şeklinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkedeki aşırı zengin kesimlerin uykusunu kaçırmaya başladı. İngiltere’nin süper zenginleri İşçi Partisi’nin iktidara gelmesi durumunda kendilerine yönelik yeni yüksek vergiler getireceğinden endişe ediyor.

İngiliz basınına konuşan bu kişilerin avukat ve muhasebecileri, zenginler için Brexit’in değil İşçi Partisi’nin kazanmasının tehdit olduğunu söyledi. Zenginler, Jeremy Corbyn’nin iktidara gelmesi durumunda “bir kaç dakika içinde” ülkeden ayrılmaya hazırlanıyor.

Boodle Hatfield hukuk firmasından Geoffrey Todd, İşçi Partisi lideri Corbyn seçilmesi halinde müvekkilerinin varlıklarını bir kaç dakika içinde başka ülkelere transfer edeceğini duyurdu. Todd, müşterilerinin İşçi Partisi iktidarında yüksek varlık vergisi ödemekten endişe ettiklerini bildirdi.

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Corbyn’in kazanması durumunda nasıl bir vergi politikası uygulayacağı bilinmiyor. Ancak partinin bildirisine göre yıllık 80 bin sterlinden fazla kazananların yüzde 45, yıllık 123 bin sterlinden fazla kazanan kişilerin ise yüzde 50 vergi ödemesi öngörülüyor. Mevcut kanunlara göre en yüksek vergi oranı yüzde 45. Bunu da yıllık 150 bin sterlinden fazla kazananlar ödüyor.

Jeremy Corbyn geçtiğimiz günlerdeki bir paylaşımında da internet devi Amazon’un İngiltere’de kazandığına göre oldukça düşük vergi ödediğini gösteren bir haberin linkini paylaşarak “Zenginler için bir kanun, diğerlerimiz için bir kanun” yorumunda bulunmuştu.