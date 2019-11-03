Kimliğini gizli tutan Banksy’nin fotoğrafları yayımlandı
Yaptığı çizimlerde savaş karşıtı, çevreci, hayvan hakları ve tüketim çılgınlığı gibi konulara gönderme yapan ve dünyanın en çok tanınan sokak sanatçılarının başında gelen Banksy’nin bugüne kadar fotoğrafı bilinmiyordu.
Uzun yıllar Banksy ile birlikte çalışan fotoğrafçı Steve Lazarides, 250 sayfadan oluşan ‘Banksy Captured’ adlı kitabında ünlü sanatçının eserlerine yer verdi. Kitaptaki fotoğraflarda Banksy’nin yüzü gözükmese de, sanatçının eserleri üzerinde arkadan çekilmiş ya da yüzünün boya tüpleriyle kapatıldığı karelere yer verilmiş.
Yaklaşık 11 yıldır Bansky ile çalışan fotoğrafçı Lazarides, “Bu zaman esnasında onunla birlikte bazı kuralları çiğnedik. Sanat dünyasından nefret ediyorum. Onunla birlikte çalıştım çünkü Banksy başlattığı hareketini stratosfere kadar çıkardı.” diye konuştu.
90’lı yıllardan beri aktif olan İngiliz sanatçı Banksy, ilk eserlerini İngiltere’de yaptıktan sonra verdiği sosyal ve siyasi mesajlarla dünyada tanınır hale geldi. Banksy, 3D adıyla bilinen ve Massive Attack adlı müzik grubunun üyesi Robert Del Naja’nın grafiti sanatından etkilendiğini söylüyor.
2018 Ekim ayında İngiliz müzayede evi Sotheby’s’de yapılan bir açık artırmada Banksy’nin ‘Girl with a Balloon’ (Balonlu kız) isimli tablosu 1.2 milyon Euro’ya satılmış, ancak müzayede bittiği anda eser kendini imha ederek parçalara ayrılmıştı.