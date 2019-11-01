Çin ile İngiltere arasındaki Hong Kong krizi sürüyor

Hong Kong’daki gösteriler Çin’i ABD ve İngiltere ile karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiltere’nin “Hong Kong’a yönelik bitmeyen müdahalesine” tepki gösterildi.

Çin’in Hong Kong Özerk İdare Bölgesi’nde haziran ayından bu yana süren Pekin hükümeti karşıtı gösteriler sürüyor. Bu süre içinde Çin yönetimi ile ABD ve İngiltere sık sık karşı karşıya geldi. Son olarak Hong Kong’da görev yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Komisyonerliği Ofisi’nden İngiltere’ye tepki gösterildi. Açıklamada İngiltere’nin Hong Kong’a yönelik bitmeyen müdahalesinin onaylanmadığı kaydedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama İngiliz hükümeti tarafından dün yayımlanan “Six-Monthly Report on Hong Kong” raporunun ardından geldi. İngiliz hükümeti açıkladığı raporda Hong Kong’daki tüm tarafların hukukun üstünlüğüne ve özerkliğe bağlı kalması gerektiğini ileri sürdü. Buna karşılık Çin Dışişleri Bakanlığı da Hong Kong meselesinin Çin’in içişleri olduğu ve İngiltere’nin karışmaması gerektiğini kaydetti.

KRİTİK TARİH 2047

Hong Kong, 1898 ile 1997 yılları arasında İngiltere’nin sömürgesi altındaydı. 1984’te Çin ile İngiltere arasında varılan anlaşma gereği Hong Kong, 1 Temmuz 1997’de Çin’in kontrolünde özerk bir bölge oldu. 1 Temmuz’da saatler gece yarısını gösterirken Hong Kong resmi binalarında 156 yıldır dalgalanan İngiliz bayrakları indirildi. Çin ile İngiltere arasındaki anlaşma gereği Hong Kong 2047’ye kadar Pekin’e bağlı kalacak; ama bu süre içerisinde politik, ekonomik ve yargısal olarak özgür kalacak.