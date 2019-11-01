Julian Assange hayati tehlike altında

3 hours önce
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WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange

Birleşmiş Milletler İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, İngiltere’de tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın kötü ve keyfi muameleye maruz kaldığını ve hayatının tehlikede olduğunu dile getirdi. Assange’ın durumu hakkında açıklamalarda bulunan Melzer, “insanlık dışı” olarak nitelendirdiği tutukluluk şartlarının İngiliz makamlarınca iyileştirilmemesi halinde, içinde bulunduğu durumun Assange’ın hayatına mal olabileceğini ifade etti.

Avustralya vatandaşı 47 yaşındaki Julian Assange “kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek” suçundan, yaklaşık bir yıllık hapis cezasını çekmek üzere geçen nisan ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunuyor. Assange daha önce de, hakkındaki tecavüz suçlaması ile ilgili olarak İsveç’e sınır dışı edilmemek için yedi yıl boyunca Ekvador’un Londra büyükelçiliğine sığınarak, burada yaşamıştı.

Assange’ın tuhaf tavırları

Assange tutuklandığı günden bu yana ilk kez geçen hafta pazartesi günü, mahkemedeki duruşmada kamuoyunun önüne çıkmıştı. Assange mahkemede yaptığı açıklamada, Londra’da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi’ndeki şartlardan şikayetçi olmuş ve yazılarına ulaşamadığını, rakipleri sınırsız kaynaklardan yararlanma şansına sahipken, kendi için herhangi bir şey yapmanın çok zor olduğunu ifade etmişti.

Kurucusu ve baş editörü olduğu Wikileaks sayfasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makam ve kurumlarına ait gizli yazışmaları yayınlayan Assange, bu ülkeye teslim edilme endişesi taşıyor. Assange’ın, böyle bir durumda ABD’de yargılanması halinde müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

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