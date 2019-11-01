Farage’dan Johnson’a seçimde ittifak teklifi

Brexit Partisi’nin aşırı sağcı lideri Nigel Farage, seçim kampanyası kapsamında yaptığı konuşmada, Boris Johnson’dan Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ayrılık (Brexit) anlaşmasından vazgeçmesini istedi.

Başbakana, “ayrılık ittifakı” kurmayı teklif eden ve kabul etmesi için de aday listelerinin kesinleşeceği 14 Kasım’a kadar süre veren Farage, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına göndermede bulunarak, ittifaka gitmeleri durumunda “durdurulmaz” olacaklarını söyledi.

İttifakla parlamentoda çoğunluğu elde edip Brexit’i gerçekleştirebileceklerini savunan Farage, teklifinin kabul edilmemesi durumunda ise İngiltere, İskoçya ve Galler’de her bir kontenjan için aday çıkaracakları tehdidinde bulundu.

İttifakı Trump gündeme getirdi

Trump, dün Farage’ın LBC Radyo’da sunduğu programında yaptığı açıklamada, aşırı sağcı siyasetçiye, Johnson ile beraber çalışma tavsiyesinde bulunarak, “Harika olabilecek bir şeyler yapacak bir noktaya geleceğinizi biliyorum. Eğer bir araya gelirseniz bu durdurulamaz olur.” ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in İngiltere için kötü bir tercih olduğunu söylemiş, ABD Başkanının bu açıklamaları, Corbyn tarafından “seçime müdahale” olarak nitelendirilmişti.