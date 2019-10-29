Parlamento 12 Aralık’ta erken genel seçime gitme kararı aldı

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, 12 Aralık tarihinde erken seçime gitme kararı aldı.

Hükümetin erken seçim yasa tasarısını oylayan Avam Kamarası tasarıyı 20’ye karşı 438 oyla kabul etti.

Tasarı Lordlar Kamarasının ve Kraliçe 2. Elizabeth’in onayıyla yasalaşacak.

Avam Kamarası’nın yasama yılı gelecek hafta ortasında sona erecek ve milletvekilli adayları seçim bölgelerinde kampanyalarına başlayacak.

Ancak bazı muhalefet partileri Başbakan Boris Johnson’ın AB ile önceki hafta vardığı anlaşmayı parlamento kapanmadan önce yasalaştırma girişiminde bulunmasından endişe ediyor. Böyle bir durumda ülke seçimden önce AB’den ayrılabilir.

Anlaşma parlamentoda ilk oylanmasında onay almış ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Johnson, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim tarihini 9 Aralık’a çekerek parlamentonun bu hafta kapanmasını, böylece Johnson’ın elinden bu imkanı almayı denedi. Ancak İşçi Partisi’nin bu yöndeki değişiklik teklifi parlamentoda bu akşam reddedildi.

İngiltere Parlamentosu’nda yapılan müzakerede konuşan ve 12 Aralık’ta erken genel seçimlerin yapılmasını talep eden Johnson, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’i ‘erken seçime gitmemek için mazeretler üretmek’ ile suçlamış, Corbyn ise hükümetin 31 Ekim’de gerçekleşmesi planlanan Brexit için 100 milyon sterlin harcadığını, bu paranın insanlar için kullanılabileceğini söyleyerek Johnson’ı suçlamıştı.