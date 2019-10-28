S&P’den İngiltere’ye not indirimi uyarısı

11 hours önce
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Standard & Poor’s İngiltere’nin kredi notunu ve görünümü teyit ettiğini duyururken; Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması halinde kredi notunun düşürülebileceğine dikkat çekildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s yapılan açıklamada İngiltere’nin “AA” olan kredi notunun ve “durağan” not görünümünün teyit edildiği bildirilirken ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılması halinde kredi notunun düşürülebileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “İngiltere’de otoritelerin ülkenin AB’den ayrılması (Brexit) süreci konusunda uzlaşma arayışı neredeyse diğer politika değerlendirmelerine yer bırakmıyor.” ifadesine yer verildi.

S&P açıklamasında İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının beklenmediğine vurgu yapıldı ve 2020 ve 2022 arasındaki dönemde ülkenin ortalama büyümesinin yüzde 1,3 olarak gerçekleşmesini öngörüldüğü kaydedildi.

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