Rutubetli havalar ağrıları tetikleyebilir

Kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin rutubetli havalarda ağrı hissetme ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Manchester Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, hava durumunun ağrılar üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışmada, İngiltere genelinde artrit, fibromiyalji, migren ve nöropatik ağrılardan muzdarip 2 bin 500 kişinin, 1 ila 15 ay kayıt altına aldıkları ağrı semptomları, yine her gün cep telefonları üzerinden kayda alınan hava durumu verileriyle karşılaştırmalı olarak incelendi.

Çalışmanın sonuçları, düşük basınçlı rutubetli ve rüzgarlı günlerde, kişilerin ağrı hissetme olasılığının normalden yaklaşık yüzde 20 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Soğuk, rutubetli günlerin de ağrıyı artırdığının tespit edildiği çalışmada, tek başına hava sıcaklığı ya da yağışla ağrı arasında bir ilişki gözlenmedi.

Araştırmacılar, rutubetli havalarda ağrı hissetme ihtimalinin yükselmesinin nedenine ilişkin yeni bir çalışma yapılmasını ümit ediyor.