Erdoğan ve Johnson telefonda Türkiye-ABD anlaşmasını konuştu

4 hours önce
0 101 Bir dakikadan az

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Türkiye İletişim Başkanlığ’ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

7 hours önce
181

“Johnson Parlamento’da gerilla savaşına girişecek”

2 days önce
879

Brexit: İngiltere Parlamentosu yeniden erteleme istedi, Başbakan Johnson ‘AB’yle müzakere yapmayacağım’ dedi

2 days önce
473

İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı, gündeminde AB’yle varılan anlaşma var

3 days önce
450

ABD sözünü tutmazsa, 120. saatin sonunda harekat kaldığı yerden başlar

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin