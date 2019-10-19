Brexit: İngiltere Parlamentosu yeniden erteleme istedi, Başbakan Johnson ‘AB’yle müzakere yapmayacağım’ dedi 37 yıl sonra ilk kez Cumartesi günü toplanan İngiltere Parlamentosu, 306'ya karşı 322 oyla kabul ettiği önergeyle fiilen ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) bir kez daha ertelenmesini istedi.

37 yıl sonra ilk kez Cumartesi günü toplanan İngiltere Parlamentosu, 306’ya karşı 322 oyla kabul ettiği önergeyle fiilen ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) bir kez daha ertelenmesini istedi.

İktidardaki Muhafazakar Parti’den ihraç edilen milletvekillerinden Oliver Letwin’in önergesi, Başbakan Boris Johnson’ın AB’yle vardığı anlaşmanın, resmi onay süreci tamamlanmadan oylanmamasını öngörüyordu.

Böylece İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den anlaşma olmadan ayrılmasının önlenmesi amaçlanıyor.Başbakan Johnson ise oylama sonrası AB’yle Brexit’in ertelenmesine yönelik bir pazarlık yapmayacağını söyledi.

Johnson, İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den anlaşma olmadan ayrılmasını öngören yasa tasarısını Parlamento’ya sunacağını açıkladı.İngiltere Başbakanı, milletvekillerine iki seçenek sunduğunu, bunların da AB’yle vardığı anlaşmayı onaylamaları ya da İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılması olduğunu söyledi.

Corbyn’den Johnson’a: Kararını gözden geçir

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn oylama sonrası Johnsan’a son kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Tercihi kritik önem taşıyan Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi de, Oliver Letwin’in önergesine destek verdi.

on binlerce kişi yeni referendum talebiyle yürüdü

Öte yandan, İngiltere’nin başkenti Londra’da on binlerce kişi, herhangi bir Brexit anlaşmasının onaylanmadan önce referandumda oylanması talebiyle bir yürüyüş düzenledi.

Organizatörler yürüyüşe katılanlardan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB liderleriyle, İngiltere ve Avrupa Parlamentoları üyelerine hitaben yazılan bir mektubu imzalamalarını istedi.Mektupta, “Brexit sürecinin tamamlanması sürecinin kontrolüne” izin verilmesi talep ediliyor.

Brexit destekçileri de bugün Manchester’da bir yürüyüş düzenledi.