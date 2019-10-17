Brexit konusunda AB ile anlaşma sağlandı

7 hours önce
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İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ve İngiltere’nin Brexit konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Juncker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Niyetin olduğu yerde anlaşma da vardır. Bizim de anlaşmamız var. ABD ve İngiltere için adil ve dengeli bir anlaşma ve çözüm bulmaya yönelik taahhüdümüzün bir işareti. Anlaşmanın onaylanmasını tavsiye ediyorum” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da parlamentonun cuma günü Brexit’i tamamlaması gerektiğini, böylece diğer öncelikli konularla ilgilenmeye başlayabileceklerini belirtti.

İngiltere’nin 3 yıl süren müzakerelerin ardından AB’den ayrılmasının yolunu açan anlaşmanın AB liderleri ve İngiltere parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.​

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