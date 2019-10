Brexit konusunda AB ile anlaşma sağlandı

İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ve İngiltere’nin Brexit konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Juncker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Niyetin olduğu yerde anlaşma da vardır. Bizim de anlaşmamız var. ABD ve İngiltere için adil ve dengeli bir anlaşma ve çözüm bulmaya yönelik taahhüdümüzün bir işareti. Anlaşmanın onaylanmasını tavsiye ediyorum” dedi.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal – we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 17 Ekim 2019