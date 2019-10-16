İki çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu

5 yaşında bir erkek ve 3 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kadın suçlu bulununca mahkeme salonunda çığlık çığlığa bağırdı.

Lanarkshire Blantyre’de yaşayan Samantha Smith İngiliz medyasında canavar olarak adlandırılıyordu. Dün karar duruşmasına çıkan kadın, 5 yaşındaki erkek çocuğunu 8 yaşına kadar, 3 yaşındaki kız çocuğunu ise 5 yaşında kadar istismar etti.

Smith’in önce uygunsuz şekilde çocuklara dokunduğu ardından da tatlı ve kitap gibi basit şeyler kullanarak taciz ettiği ortaya çıktı. Her şey tacizlere daha fazla dayanamayan erkek çocuğun ailesine gerçeği anlatmasından sonra ortaya çıktı.

Mahkemede dinlenen bir kadın tanık, “Çocuk bir gece benimle konuşmak istedi. Oldukça gergindi. Bana söyleyecek bir sırrı olduğunu söyledi ve Samantha’nın çiçeğiyle oynadığını itiraf etti. İkimiz de ağlamaya başladık. Daha sonra babasına anlattı” dedi.

“YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM”

Samantha Smith, davanın sonuna kadar kendisini savunarak yanlış bir şey yapmadığını söyledi. Bu tür bir şeyle suçlanmaktan korktuğunu ifade eden kadın, çocukları kötüye kullanmadığını söyledi. Mahkeme salonunda jürinin kararını açıklamasının ardından, “Ben canavar değilim” diye bağırdı.