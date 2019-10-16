Sevgilisini silahla vurup 8. kattan attı

İŞSİZ kalınca bunalıma giren adam sinir krizi geçirdikten sonra sevgilisini önce silahla vurdu sonra 8. kattan attı. Hemen arkasından kendisi de atlayarak intihar etti.

33 yaşındaki teknoloji geliştiricisi olarak çalışan adam işini kaybedince bunalıma girdi. Birlikte yaşadığı sevgilisi ona moral vermek ve her şeyin düzeleceğine ikna etmek için çok uğraştı. Adam yaşadığı psikolojik sorunlarla baş edemedi ve cinnet getirdikten sonra önce sevgilisini silahla vurdu, ardından da cansız bedenini yaşadıkları evin penceresinden aşağıya attı. Ardından da kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Genç kadın olaydan bir kaç gün önce arkadaşına attığı mesajda şöyle yazmıştı: Oraya (buluşma için belirledikleri yer) gelemedik. Benimle tartışmaya başladı, neredeyse çarpıyorduk. Beni gerçekten korkuttu, zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Onu gerçekten zorlayamam, aptalca bir şey yapacağını söyledi. Eve zorla getirdim, yarın tekrar deneyeceğim. İşte bu mesajlar kadının son mesajlarıydı. Genç adam işsizlik sorunu nedeniyle sorun yumağının içinde bulunuyordu ve kendini toparlayamıyordu. Olanlardan kendisini sorumlu tuttuğu için her şeye aşırı reaksiyon gösteriyordu. Her geçen gün bunalımın dozu daha da artıyordu.

KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Olay gecesi genç adam bozuk psikolojisi ile sevgilisi ile tartışmaya başladı. Kadın her defasında zamanla her şeyin yoluna gireceğini söylerken adam tüm olumsuzluklardan sonra inancını yitirmiş bir halde kadına bağırmaya başladı. Aralarında şiddetli tartışma yaşadığı için uyandığını söyleyen komşusu, “Çok büyük bir gürültü vardı. Eşyalar etrafa atılıyor, sürekli bağırıyordu. Bu nedenle polisi aramam gerektiğini düşündüm. O esnada silah sesini fark edemedim çünkü çok fazla ses vardı” dedi.

Polisi aramak için gireceği sırada kadının büyük bir çığlık attığını belirten komşusu daha sonra her ikisini de binanın altında zeminde yatarken gördüğünü söyledi. O sırada polise bilgi verdiğini ifade eden komşu, “Aşağıda yatıyorlardı. Ölü olup olmadıklarını bilmiyordum ancak ne olduğunu anlamıştım” dedi. Genç kadının ailesi kızlarının sevgilisinin işten çıkarıldığını bildikleri için maddi destek verdiklerini açıkladı. Babası, “Durumlarının farkındaydık, onlara elimizden geldiğince destek olduk. Kızımız hayat dolu bir insandı, her zaman mutluydu. Hayatta istediği tek şey bir bebek sahibi olmaktı” dedi.

Kızlarının sevgilisi tarafından pencereden atıldığını düşünen aile, polisin evde ve genç kızın bedeninde yaptığı otopsi incelemesinin ardından korkunç gerçeği öğrendi. Çılgına dönen sevgilisi genç kızı önce silahla öldürmüş, ardından pencereden atmıştı. Bu detay ailenin acılarını bir kez daha katladı.

Londra’nın güneyindeki Southwark’ta yaşayan mahalle sakinleri, 33 yaşındaki Tony Taylor tarafından öldürülen Renata Poncova’nın evinin önüne çiçekler bırakarak genç kadını andı. Çiçeklere yazılan mesajlarda güler yüzlü komşuları için yas tuttuklarını belirttiler.

Slovakya’dan Londra’ya geldikten sonra hayallerinin peşinden koşan kızları için ülkelerinde cenaze töreni düzenleyen babası Edvard Ponc ve annesi Zuzana Poncova bu acıyla ömür boyu yaşamanın kendileri için en büyük ceza olduğunu söyledi.