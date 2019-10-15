AB’nin Türkiye’ye silah ambargosu girişimine İngiltere’den itiraz

8 mins önce
0 11 Bir dakikadan az

İngiltere’nin, AB’nin Türkiye’ye silah ambargosu girişimine itiraz ettiği öne sürüldü.

Independent gazetesinin haberine göre, İngiliz hükümeti, bugün Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’nda Türkiye’ye silah satışını durdurmaya yönelik girişime itiraz etti.

İngiltere’nin bu tutumu, AB’nin bu konuda toplu karar almasına engel oldu.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, Türkiye’ye silah ambargosu ilan ederken İngiliz hükümeti, bu konuda adım atmamıştı.

İngiltere’nin bugünkü tutumunun, ülkenin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı’na yönelik tutumunda değişikliğin işareti olabileceği belirtiliyor.

İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre, İngiltere, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’le mücadele koalisyonu kapsamında bulundurduğu ancak sayısı açıklanmayan özel kuvvet askerlerini çekmeye hazırlanıyor.

İngiltere’nin bu kararında, ABD’nin bölgedeki 1000 kadar askerini geri çekme karvuarının etkili olduğu belirtiliyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
155

ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı yaptırım listesi

2 hours önce
106

Türkiye’yi destekleyen İngiliz bakan tepki topladı

3 hours önce
76

Antidepresanlar kilo aldırıyor

22 hours önce
376

Parlamentoda yeni yasama yılı açıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin