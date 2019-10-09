Kanser hastası kadın için kendi kolundan dil yapıldı

Rushcliffe’de yaşayan Rebecca Patterson, Nisan 2018’del dil kanseri teşhisi konulduğunda daha yeni nişanlanmıştı.

Yaklaşık 8 yıl boyunca Rebecca’nın dilinde ağrılı olan ve hiç gitmeyen beyaz bir yama oluştu.

Öncel pamukçuk teşhisi konuldu ancak çektiği acı nedeniyle güçlükle konuşabiliyor ve yemek yiyebiliyordu.

Daha fazla dayanamayarak tekrar doktora gitti ve biyopsi yaptırdı. Sonuçlar yıkıcıydı.

Kanser olduğunu öğrenen Rebecca “Kendini asla kanser kelimesini duymaya hazırlayamazsın” diyor.

“Öleceğimi düşündüm, daha sonra dilimi kaybedersem nasıl yaşayacağımı düşündüm. Bir daha asla hayat benim için normal olmayacak mı?” diyen Rebecca “Dünyam bir milyon parçaya bölünmüştü” şeklinde konuşuyor.

Teşhisin ardından 11 saatlik bir ameliyat geçiren Rebecca’nın sol kolundan yeni bir dil oluşturmak için deri ve arter aldı.

Ayrıca boynundaki sağ lenf düğümleri ve iki azı dişi de alındı.

Uyandığında kendisini boynundan çıkan iki kanal ve bir beslenme tüpüyle buldu.

Bir hafta boyunca konuşamadı, iletişimi yazarak sağladı.

Kolunu ölü bir ağırlık gibi hissediyordu, boynunu fazla hareket ettiremiyordu.

Her şeyi hemşirelerin yardımıyla yapabiliyordu.

Hastaneden taburcu olduktan sonra özellikle yemek konusunda zorlandı. Mecrburen püre yemek zorunda kaldı. Duş almak ve tuvalete gitmek ancak yardımla mümkün olabiliyordu.

Psikolojik destek aldı,”Bir kanser teşhisi ve tedavisi sonrası yaşamla başa çıkmak hiç de kolay değil” diyor Rebecca o günleri anlatırken.