Finsbury Park’ta su baskını meydana geldi

4 hours önce
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Kuzey Londra’nın Finsbury Park bölgesindeki bir kesimde, sabah saatlerinde yaşanan su borusu patlaması sebebiyle su baskını meydana geldi.

Princess Crescent ve Queen’s Drive kavşağında sabah 07.45 civarında yaşanan su baskını sebebiyle yollar ve bazı konutların bahçeleri su altında kaldı.

Bölgedeki ana su borusunun patlaması sonucu meydana gelen su baskınına yetkililer tarafından müdahale edilerek, öğleden sonra 01.45 civarında kaynak boru hattından gelen su vanası kapatıldı.

Bölge sakinleri tarafından çekilen fotoğraf ve videolarda patlama sonucu meydana gelen su baskınıyla yollardaki ve bahçelerdeki yüksekliğinin bilek boyunu geçtiği görüldü.

Bazı konutlardaki bodrumların da etkilendiği baskında, ihbar üzerine bölgeye 12 itfaiye aracı ve 80 itfaiye personeli gönderildi.

Su baskınından etkilenenler itfaiye çalışanlarının müdahalesi ile mahsur kaldıkları yerlerden tahliye edildi.

Thames Water su işletmeciliğinden yapılan yazılı açıklamada ana su boru hattında yaşanan patlama sonucu, su baskınlarının olduğu ve N1, N4, N5, N7 ve N19 bölgelerinde su basıncı ve su kesintisi sorunları yaşandığı belirtildi.

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