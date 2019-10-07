İngiliz genci öldürüp kaçan ABD’li diplomatın karısına “geri dön” çağrısı

İngiliz polisi, eşi ABD’nin Londra Büyükelçiliğinde diplomat olan Anne Sacoolas’tan ifade vermesi için ülkeye geri dönmesini talep etti. 19 yaşındayken ölen Harry Dunn’ın babası Tim Dunn ile annesi Charlotte Charles ülkeden kaçan kadına “geri dön” çağrısında bulundu.

İngiltere’de polis, trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan Amerikalı diplomatın eşinden geri dönmesini istedi.

İngiliz polisi, ABD’nin Londra Büyükelçiliğine yazdığı yazıda, Harry Dunn’ın öldüğü kazaya karışan diplomat eşinin ifade vermesi için İngiltere’ye dönmesini talep etti.

19 yaşında ölen Harry Dunn’ın babası Tim Dunn ile annesi Charlotte Charles da ülkeden kaçan Anne Sacoolas adlı kadına “geri dön” diye seslendi.

Baba Tim Dunn, yerel medyaya yaptığı açıklamada, diplomatik dokunulmazlığa tepki göstererek “Basitçe ‘ne yaparsan yap sorun olmaz’ anlamına geliyor. Bu doğru olamaz.” dedi.

Anne Charlotte Charles, ülkeyi terk etmenin “onursuzca olduğunu” vurgulayarak yaşananları “gayriinsani” bulduğunu ifade etti.

Olaya ilişkin polisten yapılan açıklamada ise kaza esnasında gencin motosikletiyle doğru şeritte, kadının ise yanlış şeritte olduğunu belirtti.

Kadının kimliğini ortaya çıkaran Sky News, ABD tarafından birinin çifte ülkeyi terk etmelerini söylediğini öne sürdü.

Adalet arayışındaki Harry Dunn’ın ailesi, seslerini duyurmak için sosyal medya hesapları açtı.

OLAY

Northamptonshire bölgesindeki ABD üssü yakınlarında 27 Ağustos’ta meydana gelen kazada, Harry Dunn’ın kullandığı motosikletle Anne Sacoolas’ın hakimiyetindeki otomobil çarpışmıştı.

Kazada Harry Dunn ölürken, polis Anne Sacoolas’ın dokunulmazlığının kaldırılması için ABD’nin Londra Büyükelçiliğine başvurmuştu. Ancak polise kadın ve kocasının ülkeyi terk ettiği söylenmişti.

Hafta sonu ABD Dışişleri Bakanlığı dokunulmazlığın nadiren kaldırıldığını belirtirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab kararın gözden geçirilmesini istemişti.

Viyana Sözleşmesine göre, diplomatlar ve aile üyeleri, görev yaptıkları ülkelerinde dokunulmazlık hakkına sahip. Bu hak ancak onları gönderen devlet tarafından kaldırılabiliyor.