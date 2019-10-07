Başbakan Johnson, ülkesinin son Brexit anlaşması teklifinin “adil ve makul” olduğunu söyledi ve Avrupa Birliği’nin (AB) bir ayrılık anlaşması için Birleşik Krallık kadar taviz vermesi gerektiğini söyledi.

Johnson, “AB ile, ilerleyerek yeni bir ticaret ilişkisi kurmak için bir anlaşma konuşması yapmaya hazırız ancak AB de bizim kadar taviz vermeli” dedi.

Johnson, AB’ye yaptığı açıklamada, Brexit topunun AB tarafında olduğunu ve bloğun şimdi 31 Ekim’de İngiltere’nin planlanan ayrılışının önündeki kilitlenmeyi kırma önerisini acilen ayrıntılı bir şekilde tartışması gerektiğini bildirdi.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sadece 24 gün önce, her iki taraf da bir gecikme ya da anlaşmaz bir Brexit’i kabul etmeyle ilgili suçlanmayı önlemek için kendilerini konumlandırdığı belirtildi.

Johnson, “Arkadaşlarımıza söylediğimiz şey şu ki, bu yaptığımız çok cömert, adil ve makul bir teklif. Sizden şimdi duymak istediğimiz şey, düşüncelerinizin ne olduğudur” dedi.

İngiltere’nin AB’yi 31 Ekim’de bırakacağı yönündeki tutumunu yineleyen Johnson, “Karşılaştığımız tekliflerden herhangi biriyle ilgili sorunlarınız varsa, ayrıntılara girelim ve tartışalım” dedi.

Macron’dan yardım istedi

Reuters’in haberine göre Başbakan Johnson, Pazar günü Brüksel’de Başkan Macron ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa’yla yaptığı buluşmada Avrupa Birliği’nin (AB) İngiltere’nin 31 Ekim’den sonra AB’de kalacağına dair yanlış bir düşünceye kapılmaması gerektiğini söyledi. Johnson, Macron’a “süreci ilerletmeliyiz, AB de bazı tavizlerde bulunmalı.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmeleri hızlı ilerlemesi gerektiğini ancak AB prensiplerine bağlı kalınmasının önemli olduğunu söyledi.

BBC’ye konuşan Fransız hükümetinden bir görevli, Macron’un Johnson’a “AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’in de gelmesiyle görüşmeler hızlanacaktır, önümüzdeki haftanın sonuna kadar AB’nin prensiplerine de saygı duyan bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı o zaman anlaşılacaktır.” dediğini kaydetti.

İngiliz hükümetinden bir kaynak, “Elimizde milletvekillerinin de onaylayacağı ve herkesin bazı tavizler verebileceği bir anlaşma yapmak için önemli bir fırsat var.” dedi. Hükümet görevlisi, “İngiltere, büyük ve önemli bir teklif yaptı ama artık Avrupa Komisyonu’nun da bir taviz verme isteğini göstermesi gerekiyor. Eğer Komisyon bir adım atmazsa ülkemiz bir anlaşma olmadan çıkacak.” dedi.

İngiltere, Avrupa’ya son bir çıkartma yapıyor!

Hafta sonu görüşmeleri, Avrupalı liderlerin 17-18 Ekim’de buluşacağı zirve için büyük önem taşıyor. Pazartesi günü, Johnson’un Avrupa danışmanı David Frost, Avrupa Komisyonu’yla görüşecek ve İngiltere’nin Brexit Bakanı Stephen Barclay de çeşitli Avrupa başkentleri ziyaretlerinde bulunacak.

İrlanda adası üzerindeki sınırların geleceği görüşmelerin odak noktası olmuş durumda. Avrupa Birliği, İngiltere’nin bu konudaki tekliflerine “temelden değişiklikler” getirilmesi gerektiği düşüncesinde.

Brexit’in sonu ne olacak?

31 Ekim yaklaşıldıkça, Johnson Brexit için yeniden bir uzatma talep edilmeyeceğini söylüyor ancak 19 Ekim’e kadar bir anlaşma olmazsa da sürecin uzatılması gerektiğini belirten kanunu çiğnemeyeceği de biliniyor.

Johnson, şu ana kadar söylemlerindeki ikileme yönelik bir açıklamada bulunmadı.

Brexit’in son tarihine 24 gün kala Brexit’in geleceği hâlâ kesinleşmiş değil. Büyük Britanya, bir anlaşmayla veya anlaşmasız şekilde AB’den ayrılabilir veya ayrılık hiç yaşanmayabilir.