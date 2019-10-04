İklim değişikliği aktivistleri İngiltere Maliye Bakanlığı binası yerine birbirlerini boyadı

Londra’da iklim aktivistleri küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için protesto gösterilerine devam ediyor. İngiliz Maliye Bakanlığı binasının ön cephesine sahte kan püskürtmek için bir itfaiye aracıyla gelen iklim aktivistleri, hortumun hakimiyetini kaybetmesiyle birbirlerini boyadı.

Dün aktivistler, İngiliz Maliye Bakanlığı binasının önüne küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla itfaiye aracıyla ön cepheye sahte kan püskürtmek için geldi.

Dört eylemci “İklim ölümünü finanse etmeyi durdur” yazan pankartı asılı itfaiye aracıyla bakanlık binasını kırmızıya boyamak isterken, hortumu tutan eylemcinin hakimiyetini kaybetmesiyle bina yerine protestocuları boyadı.