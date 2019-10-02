İngiltere hükümeti AB’ye yeni teklifini açıkladı, AB ‘sorunlu noktalar’ buldu

İngiltere hükümeti, Avrupa Birliği’ne (AB) müzakere için sunduğu yeni Brexit planını açıkladı.Buna göre, Birleşik Krallığın parçası olan Kuzey İrlanda, “İrlanda adasının tümünü kapsayan bölge düzenlemesi” yoluyla malların dolaşımı bakımından AB ortak pazarında kalmaya devam edecek, fakat gümrük birliğinden çıkacak.

Ancak Kuzey İrlanda Meclisi’nin önce bu düzenlemeleri onaylaması, daha sonra ise dört yılda bir yapılacak oylama ile devamı konusunda karar vermesi gerekiyor.Muhafazakar Parti’nin olağan konferansında konuşan Başbakan Boris Johnson, bu planın tek alternatifinin anlaşmasız Brexit olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise İngiltere hükümetinin “olumlu gelişme” kaydettiğini, ancak “hala üzerinde çalışılması gereken bazı sorunlu noktalar bulunduğunu” kaydetti.Johnson’ın azınlık hükümetine destek veren Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) teklifi desteklediğini açıkladı.

Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Johnson’ın planının “kabul edilemez” ve May’in yaptığı anlaşmadan “daha kötü” olduğunu, “Kuzey İrlanda’da barışı güvence altına alan ‘Hayırlı Cuma anlaşması’nı zayıflattığını” ifade etti.

BBC’nin politika editörü Laura Kuensberg, Johnson’ın planının Kuzey İrlanda için “AB ile Birleşik Krallığın geri kalan bölgelerinden farklı bir ilişki” öngördüğünü ifade ediyor.İrlanda’nın birliğinden yana olan Sinn Fein ise Johnson’ın planını eleştirerek DUP’u “Kuzey İrlanda halkının çıkarlarına aykırı hareket etmekle” suçladı.

AB: Teklifi objektif bir şekilde inceleyeceğiz

Avrupa Komisyonu, bu teklifi “objektif bir şekilde inceleyeceğini” açıkladı.

Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e bir mektup yazarak “İngiltere halkının AB’den ayrılma kararına saygı gösterdiklerini, bu kararın Kuzey İrlanda ve İrlanda’da doğuracağı sonuçları pragmatik bir şekilde ele alacaklarını” ifade etti.

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar henüz planı görmeden önce yaptığı bir açıklamada, “Bu konuda duyumlarımız umut verici değil ve anlaşmanın temelini oluşturamaz” diye konuştu.

İngiltere’nin mevcut durumda 31 Ekim’e kadar AB’den ayrılması gerekiyor. Johnson, bu tarihin ertelenmesi için AB’ne tekrar başvuru yapmayacağını bir kez daha vurguladı.

Johnson 17 Ekim’de AB liderleri ile bir araya gelecek. Teklifin AB tarafından kabul edilmesi halinde 19 Ekim’e kadar İngiltere Parlamentosu’nda onaylanması gerekiyor.

Geçen ay Parlamento’dan çıkarılan bir yasa, bunun olmaması halinde Başbakan’ı AB’den ayrılma tarihinin 31 Ocak’a kadar uzatılması için başvuruda bulunmasını gerektiriyor.

Eski başbakan Theresa May’in daha önce sunduğu anlaşma Parlamento tarafından üç kez reddedilmişti.