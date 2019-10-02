Prens Harry: Annemi kaybettim ve şimdi karımın kurban oluşunu izliyorum

1 hour önce
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Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle

Sussex Düşesi Meghan Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açtı.

Markle’ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosu Schillings’ten yapılan yazılı açıklamada, düşese ait özel bir mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Markle’ın babasına yazdığı mektubun yayımlanması, düşese ve kocası Prens Harry’ye karşı yürütülen “yanlış ve aşağılayıcı haberlerden oluşan bir kampanyanın parçası” olarak nitelendirildi.

Basın özgürlüğünü, demokrasinin bir köşe taşı olarak gördüklerini belirten Harry, dünyanın, bugünkü halinde buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Lady Diana

Harry, “Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var.” değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadar haklarında yapılan yanlış haberleri düzeltmekte başarısız kaldıklarını belirten Prens Harry, bulvar gazetelerinin de bu durumu suistimal etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Son aylarda bu tür haberlere karşı bir dava hazırlığında olduklarını belirten Harry, hukuki adımı bugün attıklarını kaydetti.

Karısı Meghan Markle’ın durumunu, annesi Lady Diana’nın yaşadıklarına benzeten Harry, “Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum.” ifadesini kullandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail on Sunday gazetesi, 10 Şubat tarihli nüshasında, düşes Meghan Markle’ın, babası Thomas Markle’a el yazısıyla kaleme aldığı mektubu yayımlamıştı. Haberde Thomas Markle’a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.
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