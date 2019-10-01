Brexit için geri sayım sürerken Boris Johnson’dan AB’ye yeni öneriler

Brexit anlaşmasını Avrupa Birliği ile yeniden müzakere etmek isteyen İngiltere Başbakanı Boris Johson, “çok yakında” Brüksel’e Irlanda ile ilgili yeni önerilerde bulanacağını söyledi.

Brexit’i anlaşmalı veya anlaşmasız hayata geçireceğiz” diyen Johnson’ın bu açıklaması İngiltere’nin AB’den ayrılmasının planlandığı tarihe 30 gün kala geldi.

İngiliz hükümeti sözcüsü, “Brexit’in ardından İrlanda adasında sınır kontrollerinin yeniden hayata geçirilmeyeceğini, hükümetin bu konuda açık ve net duruşu olduğunu” açıkladı.

Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen planın İrlanda adasında “sert sınır” oluşturulmaması için neler yapılması gerektiğine yönelik öneriler içermesi bekleniyor.

Öneriler basına sızdı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne sunması beklenen bazı öneriler basına sızdı. Bu bilgiler arasında hükümetin İrlanda’da sınır noktalarından kilometrelerce uzakta kontrolleri yeniden başlatmak istediği öne sürülüyor.

İrlanda Dışişleri bakanı Simon Coveney, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Londra’nın Avrupa Birliği’ne bundan “daha ciddi” bir teklifte bulunması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Coveney, “Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti daha iyisini hak ediyor.” dedi. Muhalefetteki İşçi Partisi de İrlanda’ya yönelik önerileri geri çevirdi.

Boris Johnson: Basına sızan bilgiler doğruyu yansıtmıyor

Boris Johnson, eleştirilerin odağında olan planda yer alan bilgilerin doğruyu yansıtmadığını belirterek daha önce kaleme alınan önerilere dayandığını ifade etti.

İrlanda basını ise dün İngiliz hükümetinin İrlanda sorunu ile ilgili çözüm bulduğunu duyurdu.

Teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılması ve gümrük yetkililerinin araya girmesinin planlandığı belirtildi.

İngiliz hükümeti, İrlanda’da sınır kontrolleri ile ilgili basına sızan bilgileri doğrulamadı. Fakat Boris Johnson İrlanda’da bazı kontrollerin kaçınılmaz olduğunu belirtti zira Brexit’in ardından Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği arasında kuralların değişeceğini söyledi.

İngiltere ve Avrupa Birliği yetkilileri son haftalarda sık sık bir araya geliyor, iki defa ertelenen Brexit’in 31 Ekim’de gerçekleşmesi öngörülüyor. İngiltere Brüksel ile Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeye çalışıyor zira İrlanda adası ile ilgili tedbir maddesi Londra’yı rahatsız ediyor.