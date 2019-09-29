10 kilometrelik polis kovalamaca ile 15 yaşındaki iki erkek ve 14 yaşındaki iki kız çocuğunu yakaladı

45 mins önce
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Kuzey Londra’da dün Enfield’den Loughton’a yaklaşık 10 kilometre süren polisle soyguncuların kovalamacasından sonra araç durduruldu. Polis ekipleri siyah bir aracın camını pompalı tüfek dipçiği ile kırdıktan sonra araçta bulunan 15 yaşındaki iki erkek ve 14 yaşındaki iki kızı arabadan yaka paça çıkarıp gözaltına aldı

Aoyguna karışan dört genç polis kontrol noktasında durmayınca kovalamaca başladı. Uzun kovalamaca sonunda başka polis ekiplerinin önünü keserek durdurabildiği aracın sürücüsü, köşeye sıkışınca kaçmaya çalıştı. Arabalara çarparak uzaklaşmak isteyen sürücü başarılı olamadı. Bir polis memurunun pompalı tüfekle arabanın camını kırmasıyla içerideki 4 kişi yakalandı.

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