Uzay uçağı ile Londra-Sydney 4 saat

İngiltere’de geliştirilen ‘uzay uçağı’ ile 20 saat süren Londra-Sydney uçuşu 4 saate inecek.

3 hours önce
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İngiltere Uzay Ajansı, geliştirme aşamasında olduğu ‘uzay uçağı’ ile İngiltere’nin başkenti Londra ile Avustralya’nın Sydney kenti arasındaki uçuş süresinin 20 saatten 4 saate ineceğini belirtti. İngiliz hükümetinin 60 milyon sterlin yatırım yaptığı sinerjetik hava solumalı roket motorunun (SABRE) kullanılması planlanan uçak, atmosferin dışında 5.5 Mach hıza ulaşabilecek. Ses hızının 5 katından daha fazla hıza ulaşacak olan ‘uzay uçağı’ ile New York-Londra uçuşu da 1 saate düşecek.

 DAHA HIZLI VE ÇEVRECİ

Uzmanlar ayrıca 2030 yılından itibaren ticari uçuşlara başlaması planlanan ‘uzay uçağı’nın, sesten hızlı uçabilen ilk yolcu uçağı olan Concorde’dan yüzde 50 daha hızlı, daha çevreci ve ucuz olduğuna işaret ediliyor. Concorde, 114 kişinin öldüğü kazanın ardından 2003’te yüklü maliyetleri gerekçe göstererek uçaklarını seferden kaldırılmıştı.

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