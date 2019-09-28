“Kur’an Okuyan Kız” müzayede 6 milyon 315 bin sterline satıldı

3 hours önce
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Osman Hamdi Bey’in “Kur’an Okuyan Kız” eseri Londra’da yapılan müzayede 6 milyon 315 bin sterline satıldı.

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey’in “Kur’an Okuyan Kız” adlı eserinin Bonhams Müzayede Evi’nde önceki gün yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satıldığı ortaya çıktı.

Bonhams’ın “19. Yüzyıl Avrupa, Victoria Dönemi ve İngiliz Empresyonist Sanatı” müzayedesinde satılan eserde, rahledeki Kur’an-ı Kerim’in önünde diz çökmüş genç bir kadın resmediliyor.

Tuval üzerine yağlı boya olan 41,1X51 santimetre ebadındaki eserin, sanat tarihçileri tarafından Osman Hamdi Bey’in kendine özgü tarzının belirgin özelliklerini taşıdığı belirtiliyor. Genç kadının giysisinin detayları ve bulunduğu ortamın renkli ve İslami tasarımlarla dolu oluşu, ünlü ressamın “imzası” şeklinde nitelendiriliyor.

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