İngiltere’den Suriye Anayasa Komitesi’ne destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasıyla ilgili, “8 yıllık korkunç çatışmadan sonra bu, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu barışa doğru memnuniyet verici ilk adımdır” değerlendirmesini yaptı.

Raab, “Tüm taraflar daha önce üzerinde anlaşılmış ateşkese geri dönmeli ve sivilleri korumalı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Raab’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında perşembe günü Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve ABD’nin katılacağı Suriye konulu bir toplantıya ev sahipliği yapacağını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulduğunu ve gelecek haftalarda komitenin Cenevre’de toplanacağını açıklamıştı.