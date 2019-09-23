Thames Nehrinde yanan tekne battı

İngiltere’de içerisinde 8 yolcunun bulunan bir tekne, Thames Nehrinde seyrettiği sırada yandı. Yolcular nehre atlayarak kurtulurken, tekne yanarak battı.

Londra’nın Twickenham ilçesinde, Thames Nehri üzerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu yolcu teknesinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede tekneye yayılınca, yolcular nehre atlayıp kıyıya yüzerek kurtuldu. Teknede bulunun ve yaralı olarak sahile yüzen 4 kişinin hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.