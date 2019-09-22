Thomas Cook için iflas alarmı

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un iflasın eşiğinde olduğu haberleri Türkiye’de tatil yapan İngiliz turistleri tedirgin etti.

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin (Brexit) yarattığı belirsizliğin de etkisiyle zarar ettiği belirtilen Thomas Cook’un anlaşma sağlayamaması halinde İngiliz hükümetinin dünyanın çeşitli ülkelerinde tatil yapan vatandaşlarını toplamak için İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirmek zorunda kalacağı öne sürülüyor. İngiliz The Times gazetesi şirketin batması halinde 150 bin kadar İngiliz turistin yurtdışında mahsur kalabileceğini yazdı.

KREDİ BULAMIYOR

Şirketin, geçen yıl yaptığı 900 milyon sterlinlik kurtarma anlaşmasının yanı sıra 200 milyon sterlinlik ek desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir kaynak özel kredi kuruluşlarıyla yürütülen müzakerelerin başarısız olduğunu, hükümetin müdahalesinin beklendiğini söyledi. Ancak İngiliz basına göre hükümet, Thomas Cook’u kurtarma planına sıcak bakmıyor.

ANTALYA’DA GERGİN BEKLEYİŞ

Antalya’da tatil yapan ve dün sabah saatlerinde İngiltere’ye gitmek üzere Antalya Havalimanı’na gelen 200 civarında yolcu, Thomas Cook’a bağlı Neckermann acentasına ait uçak kalkmayınca havalimanında sabahladı. İflas haberleri nedeniyle endişelenen turistler, şirket iflasını açıklamadan ülkelerine dönmenin telaşını yaşadı. Olayla ilgili Hürriyet muhabirine bilgi veren havalimanı yönetimi, uçuşun motor arızası nedeniyle ertelendiğini, iflasla ilgisinin olmadığını söyledi. Uçağın tamir için beklenen parçanın gelmesinin ardından uçuşa hazır hale getirilmesi ve seferin bugün yapılması bekleniyor.

BREXİT’İN İLK KURBANI OLABİLİR

178 yıllık şirket dünya çapında 22 bin personele iş sağlıyor. Şirket, yılın ilk yarısı zarar açıklamıştı. Özellikle Brexit yüzünden iptal edilen tatil planlarının bunda etkisi olduğu belirtilmişti.